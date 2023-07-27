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Самые дешевые новые электромобили: топ-10 доступных авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Citroen Ami

Составлен список самых дешевых новых электромобилей. Некоторые из них можно назвать бюджетными даже в сравнении с привычными бензиновыми и дизельными моделями.

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В Autocar изучили европейский рынок и определили наиболее доступные новые машины, оснащенные электромоторами вместо двигателей внутреннего сгорания. Цены действительно кажутся привлекательными.

Самые дешевые новые электромобили:

  1. Citroen Ami – $9 990;
  2. Smart EQ Fortwo – $28 850;
  3. BYD Dolphin – $33 095;
  4. MG 4 – $35 050;
  5. Fiat 500e – $36 600;
  6. Nissan Leaf – $36 990;
  7. Renault Zoe – $38 940;
  8. MG ZS EV – $39 590;
  9. MG 5 – $40 240;
  10. Mazda MX-30 – $40 570.
Smart EQ Fortwo

Конечно, существует одно ограничение. Самые дешевые электрокары никогда не лидируют в вопросах запаса хода. Поэтому представленные в списке модели не могут проехать более 300 км на одной зарядке.

А некоторые из этих электромобилей и вовсе предусмотрены для городской эксплуатации с запасом хода не более 100 км. Но это не отменяет факта, что они являются самыми дешевыми.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом электромобиле Citroen. Новинку показали на первом фото.