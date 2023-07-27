Самые дешевые новые электромобили: топ-10 доступных авто
Составлен список самых дешевых новых электромобилей. Некоторые из них можно назвать бюджетными даже в сравнении с привычными бензиновыми и дизельными моделями.
В Autocar изучили европейский рынок и определили наиболее доступные новые машины, оснащенные электромоторами вместо двигателей внутреннего сгорания. Цены действительно кажутся привлекательными.
Самые дешевые новые электромобили:
- Citroen Ami – $9 990;
- Smart EQ Fortwo – $28 850;
- BYD Dolphin – $33 095;
- MG 4 – $35 050;
- Fiat 500e – $36 600;
- Nissan Leaf – $36 990;
- Renault Zoe – $38 940;
- MG ZS EV – $39 590;
- MG 5 – $40 240;
- Mazda MX-30 – $40 570.
Конечно, существует одно ограничение. Самые дешевые электрокары никогда не лидируют в вопросах запаса хода. Поэтому представленные в списке модели не могут проехать более 300 км на одной зарядке.
А некоторые из этих электромобилей и вовсе предусмотрены для городской эксплуатации с запасом хода не более 100 км. Но это не отменяет факта, что они являются самыми дешевыми.
OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом электромобиле Citroen. Новинку показали на первом фото.