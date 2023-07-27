Дешевый электромобиль Citroen показали впервые

К дебюту готовится компактный электромобиль Citroen e-C3. Автомобиль показали впервые на интригующем фото. Недорогую модель выполнят в новом корпоративном стиле.

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По информации L’argus, премьера нового Citroen e-C3 состоится в октябре. Название модели говорит о том, что она присоединится к линейке C3. Однако технически это будет совсем другой автомобиль.

Скорее всего, в основе будет использована платформа от электрических Peugeot 2008 и Opel Mokka. Значит, с высокой долей вероятности бюджетный Citroen e-C3 окажется кроссовером.

На первом фото изображен затемненный автомобиль. Деталей почти не видно, однако заметны дневные ходовые огни сложной геометрической конфигурации. Где-то между их элементами – блоки головного света.

Внимание привлекает новый логотип Citroen с подсветкой. Высокий квадратный капот и рейлинги на крыше подтверждают предположение о том, что нас действительно ждет кроссовер.

Ожидается, что производитель предложит покупателям разные конфигурации с несколькими батарейными блоками на выбор. Базовый вариант с ценой до 25 000 евро должен предложить запас хода на уровне 300 км.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о компактном кроссовере Peugeot, который превратили в новую бюджетную модель из Ирана.