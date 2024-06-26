Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster показали до премьеры. Фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster станет недорогим практичным автомобилем. Машину готовят к премьере, модель окажется крупнее Duster 3 поколения. Новинка сумеет разместить в салоне семь человек.

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Детали показали на канале Digimods DESIGN. Это попытка пофантазировать на тему более дорогого кроссовера с хорошим оснащением на базе Dacia Duster. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что бюджетный кроссовер, который отправится в продажу, практически полностью повторит дизайн прототипа 2021 года и будет очень похож на увеличенный Duster.

Кроссовер Bigster будет достигать в длину 4,6 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Также ожидается, что кузов сделают чуть шире для дополнительного простора в салоне.

Ранее появлялась информация, что модель Dacia Bigster будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный седан VW.