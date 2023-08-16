Tesla снизила цены на модели: сколько стоят после скидки в $10 000

Американская компания Tesla снизила цены на свои популярные модели – большой хэтчбек Model S и кроссовер Model X – сразу на 10 000 долларов. Стало известно, сколько эти электромобили стоят теперь.

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О новых ценах сообщает InsideEVs. Вместе со скидкой в 10 000 долларов компания Tesla вернула в модельный ряд модификации Standard Range. Эти версии пропали из каталогов после обновления моделей 2021 года.

Тогда покупатели могли выбирать между исполнениями Long Range и Plaid. Теперь вновь можно окупить Tesla Model S Standard Range. Цена – 78 490 долларов.

Такой электрокар способен, по заявлениям производителя, преодолеть 320 миль (515 км) на стандартных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Запас хода снижается до 480 км в случае выбора опциональных 21-дюймовых дисков за $4500.

Электрический кроссовер Tesla Model X Standard Range оценили в 88 490 долларов. Заявленная дальность пробега – 269 миль (432 км) на колесных дисках диаметром 20 дюймов. Диски на 22 дюйма (за $5500) снижают запас хода до 410 км.

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