Долгожданную недорогую модель Tesla полностью рассекретили. Фото

Новая Tesla Model Y Juniper 2025 года – это самый дешевый кроссовер компании. Недорогую модель после модернизации рассекретили официально. В машине произошло много изменений, ее показали на фото.

Видео дня

Ранее модель Tesla Model Y Juniper даже отправилась в производство. Однако дебют автомобиля состоялся только сейчас на китайском сайте Tesla.

Мы видим, что рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

Также изменилась отделка салона. Однако пока неизвестно, соответствует ли теперь ее качество более высоким стандартам индустрии. Tesla Model Y Juniper – это название прототипа, ведь в продажу электрокар отправится с привычным именем.

Мощность моторов Tesla Model Y 2025 года – 299-450 л.с. Запас хода – в диапазоне 450-550 км или даже до 719 км, если верить китайской сертификации. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый электрокар Mazda.