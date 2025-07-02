Самую доступную модель Ferrari показали на новых фото в деталях

Новая Ferrari Amalfi 2026 года теперь является самой доступной моделью итальянской компании. Машина полностью рассекречена на официальных фото, которые раскрывают детали дизайна. Технические подробности тоже известны.

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Как напоминает OBOZ.UA, название Ferrari Amalfi запатентовали еще в прошлом году (в том числе для кабриолета Ferrari Amalfi Spider). Однако до последнего не было известно, что машину назовут именно так.

Новая Ferrari Amalfi на самом деле является модернизацией Ferrari Roma и теперь занимает ее место в линейке. Поэтому дизайн в большей степени напоминает предшественника, хотя здесь измененные бамперы и новая светотехника. Мощность 3,8-литрового двигателя V8 стала чуть выше – 631 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость Ferrari Amalfi превышает 310 км/ч.

Новая Amalfi Spider, которая предложит возможность складывать крышу, дебютирует позже – возможно, в 2026 году. Однако кабриолет из Италии обеспечит те же характеристики, что и купе.

С моделью Ferrari Roma в свое время производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более сдержанных GT. Но успешно выступить против Aston Martin и Bentley итальянское купе не сумело. Возможно, новинка проявит себя убедительнее. Ожидается, что цена Ferrari Amalfi 2026 превысит $250 000.

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