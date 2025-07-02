Новый практичный недорогой кроссовер Mitsubishi рассекретили на базе Renault

Новый недорогой кроссовер Mitsubishi Grandis 2026 модельного года оказался современным практичным автомобилем. Машину построили на базе модели Renault Symbioz. Кроссовер рассекретили официально.

Видео дня

Новый Mitsubishi Grandis 2 поколения составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим популярным моделям. Детали о кроссовере Mitsubishi стали известны Carscoops. Производитель показал официальные фото Grandis 2026 модельного года.

Новинка является копией кроссовера Renault Symbioz 2025 года. Само по себе возрождение имени Grandis интересно. Ранее это был довольно крупный минивэн (2003-2011). Теперь модель вернули как компактный кроссовер – такие машины сегодня гораздо популярнее.

В дизайне есть небольшие отличия на уровне декора и оформления бамперов. Экономичная силовая установка Renault Symbioz mild-hybrid на базе 1,3-литрового мотора выдает 140 л.с., также есть 160-сильный гибрид. Эти варианты подготовили и для Mitsubishi Grandis.

Известно, что к премьере готовят еще одну модель на базе другого автомобиля – Renault Scenic E-Tech. Это более дорогой электрический кроссовер.

OBOZ.UA ранее рассказывал о новой самой доступной модели Ferrari.