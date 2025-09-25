Самую дешевую модель Tesla в истории показали на фото

Самая дешевая модель Tesla в истории американского производителя является по-настоящему долгожданным электрокаром. Особенно с учетом того, что никакой информации о машине не было. Теперь автомобиль показали на фото.

Сообщается, что это не полностью новая разработка, а упрощенный вариант электрического кроссовера Tesla Model Y 2026 года. Машину показывает Carscoops в ходе дорожных испытаний.

Это совсем не тот автомобиль, который многие ждали. Слухов вокруг этой машины было много. Интересно, что все они основывались на официальных анонсах: компактный седан, маленький кроссовер, городской хэтчбек или небольшое стильное купе.

Но производитель решил сэкономить и расширить линейку Tesla Model Y. Новый электрокар получит уменьшенные колеса, лишится некоторого оборудования, а отделка интерьера станет еще проще и дешевле.

Пока машину тестируют с маскировкой на кузове. Однако известно, что автомобиль получит упрощенную светотехнику – длинные светодиодные полосы спереди и сзади исчезнут. Цена Tesla Model Y пока стартует с 45 000 долларов, но ее могут снизить до $35 000.

