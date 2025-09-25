Самую дешевую модель Bentley показали на живых фото до премьеры

Самой дешевой моделью Bentley станет электрический кроссовер, который готовят к премьере. Автомобиль пока держат в секрете, но его показали на очередных живых фото до дебюта.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Подробности сообщает Carscoops. Там и показали машину во время дорожных испытаний. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

Но на испытаниях поймали прототип в камуфляже. Не стоит обращать внимание на привычные круглые фары – это наклейки, которые являются частью маскировки.

Известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – менее 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и дешевле с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

Первый электромобиль Bentley, как ожидается, появится в 2026 году. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее – вплоть до 800 л.с..

