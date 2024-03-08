Самую дешевую модель Tesla сделают мощнее и быстрее

Электромобиль Tesla Model 3, который является самой дешевой моделью американской компании, недавно претерпел обновление. Теперь в линейке готовится более мощный и быстрый вариант автомобиля.

По данным Carscoops, согласно сертификационным документам новая Tesla Model 3 Performance может выдавать мощность 618 л.с. Машина может получить разгон до 100 км/ч менее чем за 3 с.

Напомним, в дизайне стандартной модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Очень достойный показатель. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

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