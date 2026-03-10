Самая крутая модель Dacia оказалась практичным бюджетником. Фото

Долгожданный бюджетник Dacia Striker 2027 модельного года рассекретили официально. Стильный автомобиль оказался практичным кроссовером, который займет место крутого флагмана, но порадует покупателей низкой ценой.

Скоро новая Dacia Striker отправится в продажу и наверняка вызовет ажиотаж на рынке. Производитель раскрыл дизайн Dacia Striker, который выполнили в обновленном корпоративном стиле румынского бренда.

Недорогая модель Dacia Striker присоединится к линейке популярных автомобилей и фактически займет место Renault Megane с ДВС на европейском рынке.

Новый Striker, который ранее был известен как Dacia C-Neo, станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. После того, как на самых развитых рынках модель Megane превратилась в электромобиль, Dacia решила предложить машину похожего размера с ДВС.

Но в линейке появятся и гибридные варианты, и даже полноприводная модификация. Модель совмещает черты кроссовера и стилизованного лифтбэка с длиной кузова 4,6 м. Новая Dacia должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

