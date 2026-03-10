Новый внедорожник Renault рассекретили вместо Дастера. Фото
Новый внедорожник Renault Bridger некоторым покупателям наверняка приглянется вместо бюджетного кроссовера Renault Duster. Интригующий недорогой автомобиль рассекретили официально.
Производитель раскрыл дизайн модели Renault Bridger после серии недавних тизеров. В популярности бюджетника Duster нет никаких сомнений, но в компании намерены расширить предложение доступных машин на рынке.
Новый Renault Bridger 2027 модельного года – компактный внедорожник с длиной кузова около 4 м. Пока это концепт. Но скоро машину в почти неизменном виде отправят в серийное производство.
Renault Bridger Concept получил брутальный дизайн в стиле модных внедорожников. У покупателей появится выбор между бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками.
Недавно компания также рассекретила обновленный Renault Duster 2026 года для усиления своих позиций. Это первая модернизация бюджетного кроссовера 3 поколения. Машина получила обновления внешности – другую графику светотехники и измененные бамперы.
