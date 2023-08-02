Самая дешевая модель Tesla выехала на дороги до премьеры. Фото

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем американской компании. Однако пора машину обновить – модернизированный автомобиль выехал на дороги и попал на фото до премьеры.

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О машине сообщает Motor1. На данный момент модель носит имя Tesla Model 3 Project Highland. Это кодовое, внутризаводское название. Скорее всего, после премьеры электрокар останется со своим хорошо узнаваемым именем.

На фото виден предсерийный прототип, который проходит дорожные испытания в штате Калифорния, США. Передняя и задняя части кузова спрятаны темными чехлами.

Именно эти части в компании решили скрыть от посторонних глаз. Значит, там нас ожидают самые большие изменения – классика для промежуточной модернизации любого автомобиля.

Возможно, новая Tesla Model 3 станет совсем немного длиннее за счет установки других бамперов спереди и сзади с измененным дизайном. Ожидаются новые фары и задние фонари. Очевидно, что силуэт и двери останутся без изменений.

Цветовая палитра моделей Tesla очень скромна и ограниченна. Мы удивимся, если в компании для Model 3 разработают новую палитру. А колесные диски наверняка появятся другие. Пока информации об официальной премьере обновленного электромобиля нет.

OBOZREVATEL ранее сообщал о счастливом покупателе, который заплатил за свою новую Tesla всего 13 000 долларов.