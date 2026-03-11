Из-за экономии бензина в Украине вырос спрос на конкретные автомобили
В 2026 году автомобилистам в Украине приходится усердно экономить бензин из-за высоких цен на топливо. По этой причине на рынке вырос спрос на конкретные машины с особо низким расходом бензина.
На рынке гибридных автомобилей в Украине наблюдается активность. И ранее покупатели считали такие машины экономичными, но ситуация изменилась, и популярность гибридов существенно выросла. Статистику бестселлеров приводит организация Укравтопром.
Появился список самых популярных гибридов в феврале 2026 года. Украинцы купили 2,5 тыс. гибридных машин. Спрос увеличился на 21% относительно прошлогоднего результата. При этом список лидеров рынка представлен недорогими моделями.
Самые популярные новые гибриды в Украине:
- Toyota RAV4 – 368 шт.;
- Nissan X-Trail – 67 шт.;
- Nissan Qashqai – 60 шт.
Самые популярные б/у гибриды в Украине:
- Ford Escape – 64 шт.;
- Toyota Prius – 62 шт.;
- Kia Niro – 60 шт.
