Из-за экономии бензина в Украине вырос спрос на конкретные автомобили

В 2026 году автомобилистам в Украине приходится усердно экономить бензин из-за высоких цен на топливо. По этой причине на рынке вырос спрос на конкретные машины с особо низким расходом бензина.

На рынке гибридных автомобилей в Украине наблюдается активность. И ранее покупатели считали такие машины экономичными, но ситуация изменилась, и популярность гибридов существенно выросла. Статистику бестселлеров приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных гибридов в феврале 2026 года. Украинцы купили 2,5 тыс. гибридных машин. Спрос увеличился на 21% относительно прошлогоднего результата. При этом список лидеров рынка представлен недорогими моделями.

Самые популярные новые гибриды в Украине:

Toyota RAV4 – 368 шт.; Nissan X-Trail – 67 шт.; Nissan Qashqai – 60 шт.

Самые популярные б/у гибриды в Украине:

Ford Escape – 64 шт.; Toyota Prius – 62 шт.; Kia Niro – 60 шт.

