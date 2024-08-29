Самая дешевая модель от Renault кардинально изменится: какой она будет

Renault готовит сразу несколько новых моделей в бюджетном сегменте. Одна из них – замена знаменитой Dacia Sandero, которая является самой дешевой машиной компании на глобальном рынке. Ее ждут большие перемены.

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Новая Dacia Sandero получит другой дизайн. Его выполнят в новом, более геометричном стиле компании и предложат современное оснащение. Ожидается машина к 2027 году. TALK WHEELS показывает, какую внешность может получить бюджетный хэтчбек. Хотя официальной информации о дизайне пока нет.

Также новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster станет недорогим практичным автомобилем. Модель окажется крупнее Duster 3 поколения. Новинка сумеет разместить в салоне семь человек.

Возможно, появится и более спортивный стильный вариант модели – Bigster Coupe. В этом случае кроссовер получит низкий динамичный силуэт и лишится третьего ряда кресел.

Со временем дебютирует новое поколение бестселлера Logan. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек размером с Skoda Octavia.

Ранее OBOZ.UA показывал новую стильную модель Skoda.