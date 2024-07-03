Самая дешевая модель Mitsubishi вызвала ажиотаж на рынке. Фото

Компактный Mitsubishi Mirage – самая дешевая модель японской компании в США с ценой менее 17 000 долларов. Несмотря на возраст, автомобиль оказался популярным в 2024 году и вызвал настоящий ажиотаж.

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Детали стали известны Carscoops. Продажи Mitsubishi Mirage в США в 2024 году выросли на 85%, то есть увеличились почти вдвое. С начала года компания реализовала около 10 000 экземпляров бюджетной модели.

При этом общие продажи бренда составили 51 000 машин. Более популярной моделью оказался только кроссовер Mitsubishi Outlander с 24,5 тыс. экземпляров. Это интересно, ведь продажи Mirage, который дебютировал в 2011 году, в последнее время снижались.

От этой модели решили отказаться и заменить другой машиной. Во всяком случае, такая информация сообщалась ранее. В Японии продажи уже свернули, в США сделают то же самое к 2025 году.

На смену может прийти новый кроссовер Mitsubishi Xforce. Его презентовали недавно. Машину выполнили в актуальном дизайне компании с узкими фарами и фонарями, резкими гранями, аккуратным хромированным декором.

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