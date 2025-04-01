С долгожданным бюджетным внедорожником Toyota возникла проблема. Фото

Для тех, кто очень ждал новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, возникла проблема. Оказалось, что дебют бюджетной модели откладывается. Из-за этого амбициозную новинку придется ждать дольше.

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По информации Carscoops, новая Toyota Land Cruiser FJ будет представлена официально в первой половине 2026 модельного года. Хотя ранее сообщалось, что машину рассекретят до конца 2025 года. Ожидалось, что автомобиль уже почти готов к премьере.

Подтвержденной информации о названии модели на пока нет, но имя Toyota Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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