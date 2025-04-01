Дешевый кроссовер Hyundai получил удивительный новый вариант. Фото

Новый Hyundai Inster 2025 модельного года с электрической силовой установкой отправился в продажу как бюджетный кроссовер. Новый вариант Hyundai Insteroid, который показали на фото, – это удивительно смелая и эффектная модификация модели.

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Электрический кроссовер Hyundai Insteroid 2025 года пока является концептом и, скорее всего, останется таковым навсегда. Хотя производитель может рассмотреть возможность лимитированной серии. Подробности показали на официальном сайте.

Мы видим отличия от стандартного электрокара. Внимание привлекают расширенный кузов, другие бамперы, передний сплиттер и огромное антикрыло сзади. Очевидно, в Hyundai хотели, чтобы мы все это заметили.

Стандартная бюджетная модель Hyundai почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч. Цена Hyundai Inster – менее 25 000 евро.

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