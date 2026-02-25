Родственник Logan: Nissan рассекретил новый бюджетный седан на фото

Производство бюджетного седана Nissan Versa возобновили. Технически автомобиль уходит корнями в разработки Renault Logan, но теперь в обновленном виде выглядит намного современнее. Машину рассекретили на фото.

Бюджетная модель Nissan Versa претерпела рестайлинг для 2026 года. На официальных фото автомобиль показывает Carscoops. Это действительно неожиданная машина, ведь многие уже были готовы навсегда попрощаться с автомобилем после 2025 года.

На фото Nissan Versa 2026 модельного года показали на конвейерной линии мексиканского завода. Очевидно, что компактный седан получил полностью другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера.

Задний бампер также заменили. Появились другие фонари. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную палитру цветов для кузова. Про оформление салона Nissan Versa информации пока нет, но ожидается другая отделка и увеличенный монитор мультимедийной системы.

В последнее время на модель Versa наблюдался повышенный спрос. Благодаря низкой цене от 17 000 долларов это один из самых дешевых новых автомобилей в США. Но производитель пока не уточнил возвращение модели на этот рынок после модернизации.

