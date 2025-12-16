Renault внезапно отменила производство самой дешевой модели за 10 000 евро

Renault рассекретила свою самую дешевую модель – Mobilize Duo 2025 года с ценой чуть менее 10 000 евро. Однако преемник Renault Twizy не успел выйти на рынок, как его производство внезапно отменили.

Видео дня

Информация об этом появилась у Carscoops. За 11 лет Renault Twizy продали в количестве 33 340 экземпляров. Массовой модель не назвать, но для нишевого EV тираж примечательный. Большая доля пришлась на покупателей из Франции, Германии, Италии и Южной Кореи. Ожидалось, что новый электрокар Renault Mobilize окажется успешнее.

Цену Renault Mobilize Duo объявили на уровне 9800 евро за базовый вариант. Максимальная скорость в зависимости от модификации составляла от 45 до 80 км/ч. Маленькая батарея на 10 кВтч обеспечивала 160 км запаса хода.

Грузовой вариант Mobilize Bento предлагал объем багажного отсека 649 л. Груз складывается в крупный бокс в задней части кузова, который отъедает пространство салона, где в стандартной версии модели размещается кресло пассажира позади водителя.

Однако от этих автомобилей решили отказаться вместе со всем суббрендом Mobilize. В компании решили, что дальнейшее развитие этой линейки больше не соответствует стратегии развития Renault.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный кроссовер Jeep.