Renault улучшила свой недорогой экономичный кроссовер: фото и цена модели

Новый кроссовер Renault Symbioz 2025 года – улучшенная версия недорогого и практичного автомобиля для семьи. Модель оснащена экономичной силовой установкой. Машину показали на официальных фото и назвали цену.

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Новый Renault Symbioz E-Tech представили официально, об этом стало известно Autocar. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа. Новинка готова отправиться в продажу.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. По размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. С точки зрения позиционирования занимает место между компактным Captur и более крупным Austral.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,8-литрового мотора выдает мощность 160 л.с. Комбинированный расход топлива – около 4,5 л/100 км. Цена Renault Symbioz E-Tech 2025 года – от 33 000 евро.

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