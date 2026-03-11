Renault удивила дизайном нового бюджетного автомобиля. Фото
Новый Renault Bridger удивил всех своим форматом и дизайном. Это стильный брутальный внедорожник, который демонстрирует современное переосмысление идеи бюджетного автомобиля.
Новый недорогой внедорожник Renault Bridger показали на официальных фото. OBOZ.UA напоминает, что пока это концепт. Но скоро машину в почти неизменном виде отправят в серийное производство.
Компания полностью раскрыла дизайн модели Renault Bridger после серии недавних тизеров. Renault Bridger Concept получил брутальную внешность в стиле модных внедорожников. У покупателей появится выбор между бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками.
Новый Renault Bridger 2027 модельного года – компактный внедорожник с длиной кузова около 4 м. В компании намерены расширить предложение доступных машин на рынке.
Недавно компания также рассекретила обновленный Renault Duster 2026 года для усиления своих позиций. Это первая модернизация бюджетного кроссовера 3 поколения. Машина получила обновления внешности – другую графику светотехники и измененные бамперы. Видимо, производитель не боится внутренней конкуренции.
