Renault рассекретила самый практичный Duster: первые фото

Новый Renault Boreal 2026 модельного года рассекретили на первых официальных фото. Фактически этот бюджетный кроссовер является самым практичным вариантом модели Renault Duster.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что автомобиль построен на базе нового Dacia Bigster, который представляет собой более практичное исполнение Duster 3 поколения. При этом в отличие от оригинала новинка получила уникальный дизайн.

Визуально модель Renault Boreal 2026 выполнили в новом корпоративном стиле, который собран из крупных геометрических элементов. Но, как ожидается, техническая часть Dacia Bigster сохранится.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,8 л (гибрид, 155 л.с.).

Эти силовые установки и являются ориентиром для новой модели Renault. Цена Dacia Bigster 2025 года – от 24 000 евро за базовый вариант. Кроссовер Boreal может оказаться немного дороже.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про особенности нового кроссовера Mazda.