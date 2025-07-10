Долгожданный недорогой кроссовер Mazda удивил интерьером: изменилось все

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 сменил поколение и превратился в современного соперника самых популярных автомобилей. Снаружи машина почти не изменилась, но внутри автомобиль удивил новшествами.

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Подробности про долгожданную новинку рассказывает Motor1. Там обратили внимание на салон Mazda CX-5 2026 модельного года. В интерьере почти не осталось удобных физических кнопок – их заменили огромным сенсорным монитором.

Это по-настоящему удивительно, ведь Mazda в последнее время взяла курс на премиальное оформление и приятные тактильные ощущения вместе с выверенной эргономикой. Но в новом кроссовере решили изменить эту стратегию.

Новая Mazda CX-5 3 поколения стала немного крупнее и в длину вытянулась почти до 4,7 м. Вместе с увеличенной колесной базой это позволило обустроить очень просторный салон кроссовера.

Двигатель Mazda CX-5 пока будет один – бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. В дальнейшем появится гибрид. Цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант. В продаже машина ожидается до конца 2025 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданную модель Hyundai.