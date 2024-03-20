Renault готовит новую модель вместо Логана под брендом Dacia: чего ждать

Renault отказалась от бюджетной модели Логан. Хотя на некоторых рынках есть ее аналог. Но настоящим эволюционном наследником станет новая Dacia, которая окажется во всех смыслах круче. Новинка предложит очень просторный салон и современное оснащение.

Новые детали стали известны MotorsActu. Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

Конкретнее, автомобиль под внутризаводским названием Dacia C-Neo построят на компонентах новых кроссоверов Duster и Bigster. От них новинка унаследует визуальный стиль, но окажется низким и довольно длинным хэтчбеком с длиной кузова около 4,6 м.

При этом новый бюджетник Dacia C-Neo даже может появиться раньше, чем большой кроссовер Bigster, – примерно в конце 2024 или начале 2025 года. Крупный размер новинки позволит предложить пассажирам просторный интерьер. Пока неизвестно, будет ли внутри 2 или 3 ряда кресел.

Недорогой автомобиль с ценой до 20 000 евро предложат с гибридными силовыми установками. Также может появиться ГБО.

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