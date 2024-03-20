Chevrolet хочет создать недорого соперника популярной модели Ford. Фото

Недорогой практичный пикап Ford Maverick существует на рынке уже несколько лет. Но модель продолжает пользоваться спросом у покупателей. Стало известно, что Chevrolet рассматривает создание модели для конкуренции с Maverick.

В Carscoops уже показали, как может выглядеть новая модель Chevrolet 2026 года. К автопроизводителю эти изображения отношения не имеют, но позволяют приблизительно визуализировать машину.

Изначально планировали создать электрический компактный пикап. Однако в GM отреагировали на значительное замедление рынка EV, поэтому новинка, скорее всего, получится гибридной.

Ранее сообщалось, что и Toyota работает над дешевым практичным внедорожником для жесткой конкуренции с Ford Maverick. На такой автомобиль намекает электрический пикап Toyota EPU.

В североамериканском отделении компании давно настаивают на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Honda, который отличился экономичностью.