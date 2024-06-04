Renault готовит дешевый автомобиль, который перевернет рынок. Фото

В сегменте бюджетных автомобилей состоится пополнение. Новый дешевый автомобиль Renault перевернет европейский рынок, ведь среди электрокаров редко встречаются по-настоящему доступные предложения.

Детали стали известны Carscoops. Цель французской компании – вывести на рынок новый электромобиль Renault Twingo по цене менее 20 000 евро. Но это сделают в кооперации.

В качестве партнера нашли китайского производителя. Во Франции завершат дизайн и концепцию, а в Китае займутся технической разработкой. При этом непосредственно производство ожидается на европейской территории.

Volkswagen и Renault рассматривали партнерство для совместной разработки дешевых автомобилей. Однако переговоры официально завершились. В Renault уже подтвердили прекращение переговоров и назвали это упущенной возможностью. Однако отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

Ранее стало известно, что VW рассматривает разработку новой бюджетной модели на электротяге, которая может появиться около 2027 года. Также ранее был представлен предсерийный прототип электромобиля Renault Twingo, который отправится в продажу в 2026 году.

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