Самый дешевый кроссовер Tesla готовят к премьере: каким он будет

Самый дешевый кроссовер Tesla вызывает интерес. Хотя его не так много, как раньше – компания уже не привлекает большого внимания. Тем не менее, новую машину готовят к премьере.

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Модель после модернизации представят в скором времени – премьера электрокара Tesla Model Y 2026 модельного года приближается. В Carscoops показали, как может выглядеть новый автомобиль после модернизации.

Скорее всего, новинка получит те же изменения, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года. В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

Электрический кроссовер пока известен под именем Tesla Model Y Juniper. Это название прототипа. Компактный автомобиль может получить вариант на 7 мест в салоне. Также ожидается модернизация низкокачественного интерьера, хотя отделочные материалы, скорее всего, не станут дороже и приятнее.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 года в модификации Long Range составляет 629 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера.

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