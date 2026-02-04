УкраїнськаУКР
Разрешено ли выполнить обгон? Тест для опытных водителей

Юлия Потерянко
Авто Oboz
2 минуты
873
Выполнение обгона на дороге в любом случае повышает риск аварии, поэтому выполнять этот маневр нужно в строгом соответствии с требованиями ПДД. Но как хорошо вы знаете те пункты правил, которые регулируют обгон?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTubе-канал "За! Правилами". Его вопрос звучит так: разрешается ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в изображенной ситуации? Перед нами желтое авто, водитель которого сигнализирует световым указателем о намерении обогнать две машины впереди. Но перед ним происходит буксировка – красная машина тянет на тросе синюю. Выберите вариант ответа, который вы считаете правильным:

  1. разрешается;
  2. разрешается только, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч;
  3. разрешается только в светлое время суток;
  4. условия, указанные в ответах 2 и 3;
  5. запрещается.
Итак, на изображенном участке дороги мы видим, что водитель красного автомобиля буксирует синий автомобиль, на котором, согласно требованиям ПДД, включена аварийная световая сигнализация. Кстати, на красном автомобиле в это время должен быть включен ближний свет фар, однако с данного ракурса мы этого разглядеть не можем.

Все автомобили в нашей ситуации движутся прямо. Но водитель желтого авто уже начал обгон с включенным соответствующим левым указателем поворота. Впрочем, нам нужно обратить внимание не только на это, но и на знаки, установленные на данном участке. На этот раз речь идет о знаке 3.25 "Обгон запрещен".

Как следует из названия, этот знак запрещает обгонять на данном участке. Стоит знать, что его действие распространяется до ближайшего перекрестка, а если это населенный пункт без перекрестков, то до конца населенного пункта.

Впрочем, в нашей ситуации важнее будет учесть исключения из действия этого знака. Так, например, он позволяет обгонять одиночные транспортные средства, движущиеся со скоростью менее 30 км/ч. При этом к одиночным также относятся автопоезда и связка двух ТС, где одно буксирует другое. То есть знак разрешает обогнать красный с синим автомобилем, если их скорость составляет менее 30 км/ч.

Что касается условия, что обгон можно выполнять только в светлое время суток, то этот пункт в задаче является ловушкой. Таких условий в ПДД нет, его добавили для того, чтобы запутать вас.

Таким образом, согласно требованиям ПДД, желтое авто может обогнать красное с синим, если те движутся со скоростью менее 30 км/ч. Правильным является второй вариант ответа.

