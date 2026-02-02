В каком порядке нужно проехать перекресток? Тест для водителей

Требования действующих ПДД к порядку проезда перекрестков нужны каждому водителю буквально каждый день. Но насколько хорошо вы действительно ориентируетесь в соответствующих пунктах?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно изучить ситуацию, в которой одновременно оказались трамвай, водитель легкового авто и велосипедист, и ответить – в каком порядке они проедут перекресток. Трамвай и машина поворачивают на нем направо, а велосипедист едет прямо. Варианты ответа на эту задачу предлагаются следующие:

трамвай и желтый автомобиль; велосипедист; велосипедист, трамвай с желтым автомобилем; трамвай, велосипедист, желтый автомобиль; желтый автомобиль, велосипедист, трамвай.

Итак, мы видим, что трамвай и легковушка сигнализируют о повороте направо соответствующими световыми указателями. И именно траектория движения велосипедиста пересекается с другими транспортными средствами. Однако означает ли это то, что велосипедист должен дать им обоим проехать одновременно первыми? Или, напротив, именно он и проедет перекресток сразу?

В первую очередь обратим внимание, что на этом пересечении улиц не установлены светофоры, а значит оно нерегулируемое. А знак 2.1 "Дать дорогу" указывает, что пути здесь не равнозначны, а все трое участников ситуации находятся на второстепенной дороге. То есть в исходном положении они находятся в равноправной ситуации.

Это автоматически означает, что трамвай здесь должен проехать первым. Поскольку, согласно пункту 16.12 действующих ПДД, он имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от направления его дальнейшего движения.

Это понятно. Но кто в таком случае проедет вторым? В реальности существует вероятность, что водитель желтого автомобиля проедет перекресток одновременно с трамваем. Но по правилам так быть не должно. Ведь пункт 16.2 указывает, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении. Поэтому водитель легковушки все же должен пропустить велосипедиста.

Следовательно, если действовать в строгом соответствии с правилами, порядок проезда на этом перекрестке должен быть следующим: сначала трамвай, затем велосипедист и наконец водитель легковушки. Такой порядок совпадает с вариантом ответа номер три.

