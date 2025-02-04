Разрешено ли водителю выполнить обгон? Задания по ПДД в Украине

На дорогах Украины часто возникают ситуации, когда водители должны быстро принимать решения, чтобы избежать аварий и соблюдать правила дорожного движения. Одной из таких ситуаций есть обгон колонны автомобилей, особенно если она сопровождается транспортным конвоем с проблесковыми маячками.

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Водителям предложили проверить свои знания по ПДД и ответить на вопрос "Позволено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон в этой ситуации?". Задание предполагает разбор изображения, приведенного ниже:

На рисунке изображена колонна автомобилей, двигающихся с сопровождением транспорта с включенными проблесковыми маячками. Последний водитель легковушки включил сигнал поворота, чтобы обогнать колонну.

Ответ на тест по ПДД:

Согласно пункту 14.6 Правил дорожного движения Украины, обгон колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого), запрещено.

Водителю белого автомобиля запрещено совершать обгон в данной ситуации, поскольку колонна сопровождается автомобилем с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Важно помнить:

Обгон является одним из наиболее опасных маневров на дороге, поэтому перед его выполнением необходимо убедиться в безопасности и соблюдать правила дорожного движения. Невнимательность и нарушение правил обгона могут привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Всегда будьте внимательны и осторожны на дороге, особенно при выполнении сложных маневров.

Как правильно выполнить обгон на дороге:

Прежде чем начать обгон, оцените дорожную ситуацию, убедитесь в отсутствии встречных транспортных средств и помех.

Соблюдайте безопасную дистанцию до обгоняемого транспортного средства.

Избегайте обгона на опасных участках дороги, таких как повороты, подъемы, перекрестки и т.д.

Не превышайте скорость во время обгона.

Будьте вежливы и внимательны к другим участникам дорожного движения.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще один тест, касающийся правил совершения обгона.

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