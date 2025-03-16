Разрешен ли маневр водителю бензовоза: задание на знание ПДД

Для водителей, стремящихся проверить свои знания правил дорожного движения, предлагаем интересную задачу. Разрешено ли водителю бензовоза совершить обгон на участке дороги с тремя полосами движения в одном направлении.

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Этот вопрос требует тщательного анализа ситуации и знания соответствующих пунктов ПДД. Проверьте свои знания и узнайте правильный ответ.

Эта задача подчеркивает важность знания и соблюдения правил дорожного движения. Даже опытные водители должны регулярно проверять свои знания, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

Анализ дорожной ситуации

На картинке мы видим участок дороги с тремя полосами движения в одном направлении. Желтый автомобиль и синий грузовик двигаются прямо, а водитель бензовоза планирует их опередить, переехав в крайнюю левую полосу. Он уже включил левый указатель поворота, показывая свои намерения.

Ключевой пункт ПДД 11.6

Для решения этой задачи нам следует обратиться к пункту 11.6 Правил дорожного движения Украины. Он четко определяет, что на дорогах с тремя и более полосами для движения в одном направлении грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота.

Согласно правилам, водитель бензовоза не имеет права выезжать на крайнюю левую полосу для обгона. Его маневр разрешен только для поворота налево или разворота. Таким образом, с оскорбленным на картинке маневром бензовоза является нарушением правил дорожного движения.

Правильный ответ и его обоснование

Правильный ответ на эту задачу – "запрещается такой маневр". Водителю бензовоза не разрешено совершать обгон по крайней левой полосе, поскольку это противоречит пункту 11.6 ПДД. Скорость движения других транспортных средств не влияет на это правило.

OBOZ.UA ранее публиковал тест для сомневающихся водителей, разрешен ли разворот.

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