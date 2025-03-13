В Украине работает крупный банк под личной протекцией "друга Путина": зарабатывает на украинцах и развивает бизнес в России

В Украине среди банков с иностранным капиталом есть финансовое учреждение с уникальным положением – OTP Bank. Этот банк, как выяснилось, может влиять на блокирование помощи Украине от ЕС. У руководства финучреждения тесный контакт с правительством Венгрии. Банк после начала полномасштабной войны сумел увеличить свои доходы и в России, и в Украине. При этом международные СМИ со ссылкой на немецких высокопоставленных дипломатов утверждали, что OTP Bank фактически признает оккупированные украинские районы в качестве территории РФ.

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Несколько дней назад стало известно о том, что OTP значительно увеличил свою прибыль за счет развертывания бизнеса в РФ. О том, как один из крупнейших в Украине банков платит налоги агрессору и через правительство Венгрии влияет на решение украинских властей, читайте в материале OBOZ.UA.

Что не так с OTP Банком: громкое заявление НАПК и рост доходов за счет РФ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) еще в 2023-м внесло OTP Bank в список спонсоров терроризма. Тогда в ведомстве заявили, что финансовое учреждение продолжает деятельность в РФ и фактически "признает так называемые Донецкие и Луганские "народные республики".

После этого в OTP Bank в Украине опровергли часть заявлений НАПК. "Информация о признании незаконных образований "Л/ДНР", как и о предоставлении льготных кредитов военнообязанным ру (россиянам. – Ред.) – не соответствует действительности!" – отметили в банке еще в 2023-м.

Однако на самом же деле OTP Bank не просто заявил о своей позиции. Они сделали большее: использовали свои политические связи. Премьер-министр Венгрии и едва ли не единственный "друг Путина" в ЕС Виктор Орбан фактически поставил ультиматум: либо Украина исключит банк из перечня спонсоров терроризма, либо Венгрия будет блокировать военную помощь ЕС.

Венгрия заблокировала военную помощь Украине на 500 млн евро. "Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны", – заявил глава МИД Венгрии.

Украина была вынуждена исключить OTP Bank из списка спонсоров терроризма. Однако изменило ли это позицию самого банка? Уже в 2024-м прибыль OTP Bank в России выросла на 40% и достигла 372 млн долларов. Объем кредитования в РФ вырос более чем на 80%. В России этот банк превратился в относительно надежного партнера для того западного бизнеса, как и сам OTP Bank, не хочет выходить из РФ (а это огромное количество компаний). Заместитель генерального директора OTP Bank Ласло Бенчик отметил, что банк также наблюдает рост объема депозитов от европейских компаний, продолжающих вести бизнес в России. "Многие из этих компаний переводят свои средства из российских банков, которые все чаще попадают под санкции, и обращаются к нам", – цитирует Бенчика Reuters.

А в 2025-м на сайте банка с гордостью заявили, что их признали одним из лучших работодателей на "российском рынке труда". Также в банке отметили, что они заняли шестое место в рейтинге популярнейших российских банков в интернете. То есть фактически банк увеличивает свое присутствие в РФ (возрастает и объем кредитования, и прибыль). Вместе с тем, все больше налогов платит финансовое учреждение в бюджет агрессора.

Кроме того, чиновник банка Ласло Бенчик открыто признался, что именно OTP Bank создает банковскую инфраструктуру для тех компаний, которые решили продолжать работать в РФ, несмотря на развязанную ими войну.

Сейчас реестр международных спонсоров войны, который вел НАПК, вообще закрыли. Следует отметить, что этот реестр не предусматривал никаких санкций или ограничений. Однако при этом он оказывал скорее политическое давление на международные компании, платящие налоги в бюджет России. Международные компании, продолжающие работать в РФ фактически своими налогами финансируют войну против Украины, убийство мирных жителей, уничтожение и оккупацию украинских населенных пунктов.

При этом российская дочь OTP Bank после начала полномасштабной войны ни разу не высказала свою позицию. Вместо этого клиентов финучреждения (россиян) заверили, что продолжают работать "в эти непростые дни".

OTP Bank также увеличивает прибыль и в Украине

В Украине OTP Bank работает в рамках группы компаний, в которые входят "ОТП Лизинг", факторинговая компания "ОТП Факторинг Украина" и компания по управлению активами "ОТП Капитал". При этом еще до 2016 года в Украине также работал "ОТП Кредит", учредителями которого были украинская и российская дочь OTP Bank (данные YouControl).

Согласно данным Опендата, ОТП Банк в Украине в прошлом году получил 4,12 млрд грн прибыли. При этом еще в прошлом году банк заработал всего 3,71 млрд. грн. В рейтинге доходности банк, материнская компания которого продолжает успешно работать в РФ и платить налоги агрессору, занял пятую строчку (на первом месте – "Приват").

При этом украинцы уже отреагировали на такую позицию OTP Bank. Хотя прибыль и растет, количество вкладчиков среди физических лиц сокращается. Если еще в 2021 году в банке было 1,2 млн вкладчиков, по последним данным их количество уменьшилось уже до 996 тыс. Украинцы, выбирая банк, также обращают внимание и на позицию собственников бизнеса.

Пока OTP Bank продолжает работать в РФ и платить налоги в бюджет агрессора, позиция финансового учреждения может вызвать справедливые вопросы. Из России после начала полномасштабной злости ушли сотки компаний, в том числе и интернациональные банки. Пока Венгрия блокирует санкции против РФ, венгерский OTP Bank уже увеличивает свою прибыль в стране-агрессоре (а вместе с тем платит больше налогов).

О том, как работает OTP Bank в Украине и на что следует обратить внимание клиентам, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.