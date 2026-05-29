Разрешен ли маневр? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения помогает быстро ориентироваться в реальных ситуациях на дороге. Особенно это важно на перекрестках, где нужно одновременно учитывать знаки, разметку, сигналы поворота и преимущество других транспортных средств.

Иногда маневр, который на первый взгляд кажется запрещенным или сомнительным, на самом деле разрешается при определенных условиях. Именно поэтому полезно разбирать такие примеры пошагово, а не делать вывод только по первому впечатлению. Поэтому попробуйте определить, разрешен ли водителю указанный маневр.

Разрешается ли водителю красного автомобиля изображенный маневр?

Разрешается. Разрешается только при условии предоставления дороги всем другим потенциальным транспортным средствам. Запрещается.

Пояснение

В данной ситуации к перекрестку подъехал красный автомобиль. Водитель хочет повернуть направо, после этого проехать несколько метров прямо, развернуться и продолжить движение уже в обратном направлении.

Прежде всего стоит обратить внимание, что для поворота направо водитель включил соответствующий указатель поворота. То есть свое намерение выполнить маневр он обозначил правильно.

Далее возникает вопрос: почему водителю не повернуть налево сразу, вместо того чтобы сначала ехать направо, а потом разворачиваться? Ответ прост: на перекрестке установлен дорожный знак 4.2 "Движение направо". Он разрешает движение только направо, поэтому поворот налево в этой ситуации запрещен.

От требований этого знака могут отступать только водители транспортных средств, которые движутся по установленным маршрутам. Красный автомобиль к таким транспортным средствам не относится, поэтому должен двигаться только направо.

Кроме того, даже если бы этого знака не было, водитель все равно не имел бы права повернуть налево. Для этого ему пришлось бы пересечь сплошную линию разметки, а ее пересекать запрещено.

Именно поэтому водитель поворачивает направо, проезжает немного прямо до конца сплошной линии разметки и разворачивается уже в том месте, где разметка становится прерывистой. В этом месте ее пересекать разрешено.

Следовательно, сам разворот в изображенном месте не запрещен. Других видимых препятствий для такого маневра в этой ситуации также нет.

Однако важно помнить об обязанности уступить дорогу. Сначала, поворачивая направо, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по перекрещиваемой дороге. Этого требует дорожный знак 2.1 "Уступить дорогу".

После этого, выполняя разворот, водитель также должен уступить дорогу встречным транспортным средствам. Это предусматривает пункт 10.4 Правил дорожного движения.

Поэтому водителю красного автомобиля изображенный маневр разрешается, но только при условии, что он предоставит дорогу всем другим потенциальным транспортным средствам.

Правильный ответ: 2. Разрешается только при условии предоставления дороги всем другим потенциальным транспортным средствам.

