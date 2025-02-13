Разрешен ли маневр? Хитрая задача по ПДД
ПДД способствуют установлению четких норм поведения на дороге, что обеспечивает предсказуемость действий всех участников движения. Экспресс-тесты на знание правил обеспечивают лучшее усвоение теории и более успешное применение на практике.
Предлагаем выполнить интересный тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, разрешено ли водителю желтого авто выполнить маневр?
Разрешается ли водителю желтого автомобиля изображен маневр?
- Разрешается;
- Разрешается, только если велосипедист двигается со скоростью менее 30 км/ч;
- Запрещается.
Объяснение
Велосипедист двигается прямо, а водитель желтого автомобиля намерен его опередить. Следует обратить внимание на дорожный знак, установленный на изображенном участке.
Знак 3.25 "Обгон запрещен".
Согласно требованиям знака, обгон запрещается, но по определению обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения. На изображении водитель на встречную полосу не выезжает, а значит, обгон не выполняет. Соответственно и правил не нарушает.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Водитель желтого авто может совершить маневр.
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