Разрешен ли маневр? Хитрая задача по ПДД

ПДД способствуют установлению четких норм поведения на дороге, что обеспечивает предсказуемость действий всех участников движения. Экспресс-тесты на знание правил обеспечивают лучшее усвоение теории и более успешное применение на практике.

Видео дня

Предлагаем выполнить интересный тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, разрешено ли водителю желтого авто выполнить маневр?

Разрешается ли водителю желтого автомобиля изображен маневр?

Разрешается; Разрешается, только если велосипедист двигается со скоростью менее 30 км/ч; Запрещается.

Объяснение

Велосипедист двигается прямо, а водитель желтого автомобиля намерен его опередить. Следует обратить внимание на дорожный знак, установленный на изображенном участке.

Знак 3.25 "Обгон запрещен".

Согласно требованиям знака, обгон запрещается, но по определению обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения. На изображении водитель на встречную полосу не выезжает, а значит, обгон не выполняет. Соответственно и правил не нарушает.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Водитель желтого авто может совершить маневр.

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