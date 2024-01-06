Провал века: названы худшие авто за последние 23 года

Несмотря на то, что 21 век уже стал веком передовых технологий и научных прорывов, от провалов не застрахована даже такая передовая отрасль, как автомобилестроение. Иногда подводит баланс, иногда дизайнеру изменяет вкус, иногда все случается вместе.

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Журналисты издания Top Gear собрали список 23 худших автомобилей, выпущенных с даты миллениума. И объяснили почему именно на этих моделях остановили свой выбор.

BMW 5 Series Gran Turismo

В 2009 году Gran Turismo попытался создать собственную нишу на авторынке. Но никто так и не понял какую.

Bufori Geneva

Малайзийский автобренд попытался построить трехметровый люксовый автомобиль, который потеснил бы Rolls-Royce Ghost. Что из этого вышло? Ничего не вышло.

Ssangyong Rodius

Никто не захотел покупать этот довольно универсальный автомобиль из-за его странной внешности. Даже несмотря на просторный салон, вмещающий до 11 человек (правда, маленьких).

Hyundai Amica

Маленькая и недорогая городская модель может принести автобренду неплохую прибыль. Но Hyundai не повезло. На Amica так и не обратили внимание.

2007 Mini Clubman

Модификацию Clubman 2007 года задумывали, как автомобиль для родителей, заботящихся о комфорте своих детей. Но дверь установила так, что детям пришлось выходить из него прямо в поток автотранспорта.

Fiat 124 Spider

Американский концерн хотел потягаться на поле кабриолетов с Mazda MX-5, но выпустил нечто, имеющее более громоздкий кузов, шумные турбодвигатели и вялую управляемость. И все это по более высокой цене.

Lotus Europa S

Попытку перевести родстер Lotus Elise в класс GT журналисты сравнили с попыткой превратить среднюю по размеру борзую в арабского скакуна. Без нарушений законов природы это сделать просто невозможно.

Renault Clio RS MK IV

В 1993 году Renault выпустили Clio Williams, тут же получивший прозвище Великий Вилли. Его наследнику повезло, очевидно, гораздо меньше.

Subaru Levorg

Когда Subaru Levorg был с гордостью представлен на Женевском автосалоне в 2015 году, журналист Top Gear пошутил, что его название задом заранее читается. как GROVEL, UR A BUS, что можно перевести "подхалим, ты автобус". Японский концерн обиделся. Но и с моделью все же провалился.

Citroën C6

Полным провалом C6 назвать нельзя. Французы из Citroën постарались сделать его таким комфортным и спортивным, как только могли. Но журналисты почему-то все одного увидели в его профиле термокружку.

Covini C6W

Шестиколесный суперкар итальянской конюшни выкатился слишком далеко за пределы зоны комфорта. Комфорта восприятия автомобиля на дороге.

Vauxhall Zafira VXR

Скрестив модели Zafira и VXR, британский автоконцерн Vauxhall получил аналог гавайской пиццы или шоколада с перцем чили. Вроде съедобное, но зачем?

Citroën C3 Pluriel

Модель кабриолета в 2003 году радовала очень низкой ценой, что давало ей огромные преимущества на рынке. Но странный дизайн и отсутствие багажного отсека сводили их насмарку.

Aston Martin Cygnet

Бренд суперкаров попытался сыграть на поле городских автомобилей с пониженным уровнем выбросов. Но ему никто не поверил.

Honda CR-Z

Honda забыла включить в свой спортивный гибрид только одно-единственное. И это была спортивность. Чтобы разогнать CR-Z до 100 км/ч, нужно 10 секунд времени и огромный отрезок дороги.

Renault Vel Satis

Подсчеты показали – в Великобритании купить Vel Satis решились 1300 водителей. Можно ли это назвать провалом? Вот Bugatti Veyron, например, купили только 450 британцев. Но это Bugatti, а это – Renault.

Volkswagen Phaeton

Всем был хорош роскошный лимузин Phaeton, кроме одного – шильдика Volkswagen на "носу", убивавшего всю люксовость авто. Продажи были катастрофическими. Потому модель просто тихо слили.

Chevrolet SSR

На создание SSR явно вдохновляли причудливые произведения Сальвадора Дали. Но он был художником, а не автоинженером, поэтому авто странной формы получилось медленным (разгонялось до 100 км/ч за 8 секунд) и при этом неприлично дорогим.

Hummer H2

Оригинальный Hummer H1 – гражданскую версию военного внедорожника времен войны в Персидском заливе, называли пошлой. H2 получился еще более пошлым.

Peugeot 308 CC

Управляемость пухлого 308 CC была столь же неуклюжей, как и его конструкция. А расположение заднего диффузора было совершенно непонятным.

Infiniti M37

В 2008 году Infiniti запустился в Великобритании со смелым намерением предоставить технологическую японскую альтернативу немецким автомобилям BMW, Audi и Mercedes. И проиграл конкуренцию другому японцу – Lexus, успевшему выйти на рынок раньше.

Youabian Puma

Длина этого кабриолета превышала 6 метров, ширина достигала почти 2,5 метра, а вес составлял 3,5 тонны. Автожурналисты шутили, что в Youabian Puma можно похоронить останки Volvo C70.

McLaren X-1

Что это такое выпустила британская суперконюшня под своим знаком – так никто и не понял. То ли это была настоящая мечта, то ли полноценный ночной кошмар с крыльями летучей мыши.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие недорогие автомобили украинцы покупали чаще всего в 2023 году.

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