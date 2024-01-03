Какие недорогие автомобили покупали украинцы чаще всего в 2023 году

В Украине подвели итоги продаж новых автомобилей за 2023 год. Предсказуемо на вершине украинского рынка – недорогие модели, которым покупатели сохраняют верность. Это всем хорошо известные машины.

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В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей среди частных покупателей. Всего в 2023 году купили около 61 тысячи машин.

Самые популярные новые автомобили в Украине в 2023 году:

Renault Duster – 5445 шт.; Toyota RAV4 – 2934 шт.; Volkswagen ID.4 – 2655 шт.; Mazda CX-5 – 1647 шт.; Hyundai Tucson – 1494 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1480 шт.; Suzuki Vitara – 1308 шт.; Skoda Kodiaq – 1307 шт.; Skoda Octavia – 1293 шт.; Toyota Camry – 1221 шт.

Первое место занял бюджетный кроссовер Renault Duster. Отрыв от ближайшего соперника значительный. Также интересно, что 8 из 10 самых популярных моделей в списке – SUV. Кроссоверы очень популярны на рынке.

Несмотря на то, что в рейтинге доминируют доступные автомобили, на шестое место пробрался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Без премиальных машин украинцы обойтись не могут.

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