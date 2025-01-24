Прослужат всю жизнь: 10 лучших японских кроссоверов

Японские автопроизводители славятся своим основательным подходом к разработке новых авто – продукция японского автопрома синоним качества и долговечности. Однако по тем или иным причинам широкой популярностью пользуется только ограниченный список моделей.

Видео дня

Между тем, только в сегменте кроссоверов можно найти не менее 10 машин, о которых можно сказать, что они настолько долговечны, что прослужат вам едва ли не всю жизнь. Издание Top Speed собрало список таких автомобилей. И вот эта замечательная десятка.

Mazda CX-90

Двигатель: 2,5 л, 4-цилиндровый PHEV.

Мощность: 323 л.с., крутящий момент 500 Н-м

Привод: полный

Расход: 9,4 л/100 км (42 км на электротяге)

Тяговое усилие: 1 600 кг

Обслуживание: $539/год, $7 778 за 10 лет

Infiniti QX50

Двигатель: 2,0 л, турбо

Мощность: 268 л.с., 380 Н-м

Привод: передний

Расход: 10,2-8,1 л/100 км

Обслуживание: $608/год, $11 081 за 10 лет

Acura RDX

Двигатель: 2,0 л, турбо

Мощность: 272 л.с., 380 Н-м

Привод: полный

Расход: 11,2-8,7 л/100 км

Тяговое усилие: 700 кг

Обслуживание: $497/год, $9 987 за 10 лет

Mazda CX-30

Двигатель: 2,5 л, атмосферный

Мощность: 191 л.с., 252 Н-м

Привод: полный

Расход: 9-7,1 л/100 км

Обслуживание: $462/год, $7 600 за 10 лет

Mitsubishi Eclipse Cross

Двигатель: 1,5 л, турбо

Мощность: 152 л.с., 250 Н-м

Привод: полный

Расход: 9,4-8,4 л/100 км

Тяговое усилие: 700 кг

Обслуживание: $510/год, $7 470 за 10 лет

Nissan Kicks

Двигатель: 1,6 л, атмосферный

Мощность: 122 л.с., 155 Н-м

Привод: передний

Расход: 7,6-6,5 л/100 км

Обслуживание: $500/год, $7 569 за 10 лет

Subaru Forester

Двигатель: 2,5 л, оппозитный

Мощность: 182 л.с., 239 Н-м

Привод: полный

Расход: 9-7,1 л/100 км

Тяговое усилие: 700 кг

Обслуживание: $632/год, $8 337 за 10 лет

Mitsubishi Outlander

Двигатель: 2,5 л, атмосферный

Мощность: 181 л.с., 245 Н-м

Привод: передний

Расход: 9,8-7,6 л/100 км

Тяговое усилие: 900 кг

Обслуживание: $519/год, $7 519 за 10 лет

Subaru Ascent

Двигатель: 2,4 л, турбо

Мощность: 260 л.с., 376 Н-м

Привод: полный

Расход: 12,4-9,4 л/100 км

Тяговое усилие: 2 250 кг

Обслуживание: $617/год, $8 472 за 10 лет

Nissan Murano

Двигатель: 3,5 л, V6

Мощность: 260 л.с., 326 Н-м

Привод: полный

Расход: 11,8-8,4 л/100 км

Тяговое усилие: 700 кг

Обслуживание: $507/год, $7810 за 10 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших авто с задним приводом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.