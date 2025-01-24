Прослужат всю жизнь: 10 лучших японских кроссоверов
Японские автопроизводители славятся своим основательным подходом к разработке новых авто – продукция японского автопрома синоним качества и долговечности. Однако по тем или иным причинам широкой популярностью пользуется только ограниченный список моделей.
Между тем, только в сегменте кроссоверов можно найти не менее 10 машин, о которых можно сказать, что они настолько долговечны, что прослужат вам едва ли не всю жизнь. Издание Top Speed собрало список таких автомобилей. И вот эта замечательная десятка.
Mazda CX-90
Двигатель: 2,5 л, 4-цилиндровый PHEV.
Мощность: 323 л.с., крутящий момент 500 Н-м
Привод: полный
Расход: 9,4 л/100 км (42 км на электротяге)
Тяговое усилие: 1 600 кг
Обслуживание: $539/год, $7 778 за 10 лет
Infiniti QX50
Двигатель: 2,0 л, турбо
Мощность: 268 л.с., 380 Н-м
Привод: передний
Расход: 10,2-8,1 л/100 км
Обслуживание: $608/год, $11 081 за 10 лет
Acura RDX
Двигатель: 2,0 л, турбо
Мощность: 272 л.с., 380 Н-м
Привод: полный
Расход: 11,2-8,7 л/100 км
Тяговое усилие: 700 кг
Обслуживание: $497/год, $9 987 за 10 лет
Mazda CX-30
Двигатель: 2,5 л, атмосферный
Мощность: 191 л.с., 252 Н-м
Привод: полный
Расход: 9-7,1 л/100 км
Обслуживание: $462/год, $7 600 за 10 лет
Mitsubishi Eclipse Cross
Двигатель: 1,5 л, турбо
Мощность: 152 л.с., 250 Н-м
Привод: полный
Расход: 9,4-8,4 л/100 км
Тяговое усилие: 700 кг
Обслуживание: $510/год, $7 470 за 10 лет
Nissan Kicks
Двигатель: 1,6 л, атмосферный
Мощность: 122 л.с., 155 Н-м
Привод: передний
Расход: 7,6-6,5 л/100 км
Обслуживание: $500/год, $7 569 за 10 лет
Subaru Forester
Двигатель: 2,5 л, оппозитный
Мощность: 182 л.с., 239 Н-м
Привод: полный
Расход: 9-7,1 л/100 км
Тяговое усилие: 700 кг
Обслуживание: $632/год, $8 337 за 10 лет
Mitsubishi Outlander
Двигатель: 2,5 л, атмосферный
Мощность: 181 л.с., 245 Н-м
Привод: передний
Расход: 9,8-7,6 л/100 км
Тяговое усилие: 900 кг
Обслуживание: $519/год, $7 519 за 10 лет
Subaru Ascent
Двигатель: 2,4 л, турбо
Мощность: 260 л.с., 376 Н-м
Привод: полный
Расход: 12,4-9,4 л/100 км
Тяговое усилие: 2 250 кг
Обслуживание: $617/год, $8 472 за 10 лет
Nissan Murano
Двигатель: 3,5 л, V6
Мощность: 260 л.с., 326 Н-м
Привод: полный
Расход: 11,8-8,4 л/100 км
Тяговое усилие: 700 кг
Обслуживание: $507/год, $7810 за 10 лет.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших авто с задним приводом.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.