Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Задний привод – это классика автомобильного мира, обеспечивающая отличную управляемость и динамику. Такие авто идеально подходят для водителей, ценящих спортивный стиль езды и точность в поворотах.

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Выбор модели зависит от бюджета, стиля вождения и технических характеристик. Среди лучших вариантов – как премиальные седаны, так и доступные купе, предлагающие отличное соотношение цены и качества. Эксперты назвали самые популярные заднеприводные автомобили, рассказали об их преимуществах и особенностях.

BMW 3 серии

BMW 3 серии седьмого поколения остается одним из самых лучших заднеприводных автомобилей на рынке. После обновления 2024 года он получил новый дизайн, современные технологии и улучшенный гибрид 330e с запасом хода 63 мили на электротяге. Несмотря на отказ от дизеля, бензиновый 320i и мощный M340i обеспечивают отличную динамику. Авто отличается точным управлением, отличной экономией горючего и высоким качеством исполнения. Однако его размеры выросли, а подвеска иногда кажется жесткой, что следует учитывать при выборе.

Mazda MX-5

Один из доступных спортивных автомобилей с задним приводом. Она предлагает по выбору 1,5-литровый или 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью до 181 л.с., а также механическую или автоматическую коробку передач. Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает от 8,3 до 6,5 секунды в зависимости от версии. Кроме классического родстера, доступна версия RF с жесткой выдвижной крышей. Хотя на автостраде он не самый комфортный, а руль несколько легок, MX-5 остается одной из лучших моделей по соотношению цены и драйва.

Alpine A110

Спортивное купе, сочетающее стильный ретро-дизайн с современной динамикой и задним приводом. Под капотом скрывается 1,8-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с., что в сочетании с малым весом обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Любителям еще большей мощности подойдут версии A110 S и A110 GT с 296 л.с., которые ускоряются до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Автомобиль обладает отличной управляемостью и легко проходит даже самые сложные повороты, оставаясь при этом достаточно комфортным. Недостатки – небольшой багажник, посредственный интерьер и слабая мультимедийная система, но за рулем этого шедевра вы вряд ли обратите на них внимание.

Porsche 911

Легендарный спортивный автомобиль, остающийся эталоном среди высокопроизводительных купе. Модельный ряд предлагает широкий выбор – от базовой Carrera из 388 л.с. до хардкорного GT3 RS с 525 л.с., что разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Несмотря на увеличенный вес в последних поколениях, 911 сохраняет отличную управляемость и чувствительность благодаря инновационным технологиям и регулируемому рулевому управлению. Интерьер сочетает спортивный стиль с высокой функциональностью, делая автомобиль пригодным не только для трека, но и для повседневного использования. Главные минусы – высокая цена, громкий шум дороги и дороговизна новых версий, но все они меркнут перед непревзойденной динамикой и эмоциями за рулем.

Porsche 718

Остается одним из самых лучших заднеприводных спортивных автомобилей, даже несмотря на свой возраст. Благодаря мощности от 295 до 394 л.с., он предлагает отличную динамику, точное управление и комфортную езду. Для тех, кто ищет максимальные впечатления, есть Cayman GT4 RS с 493 л.с., который разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Автомобиль идеально подходит для ежедневной езды, хотя двигатель не издает столь эмоционального звука, как хотелось бы. Высокая стоимость и расходы на содержание – главные недостатки.

Cupra Born

Это один из самых лучших электромобилей с задним приводом для повседневного использования, сочетая производительность, эффективность и сбалансированную управляемость. Он предлагает мощность от 201 до 227 л. и разгон 0-100 км/ч за 6,6 секунды, а запас хода варьируется от 264 до 342 миль в зависимости от емкости батареи. Благодаря расположению сзади двигателя и равномерному распределению веса, Born демонстрирует стабильность и уверенность на дороге. Его точное управление делает езду комфортной и динамичной даже на больших скоростях. Однако слабая информационно развлекательная система и конкуренты с лучшими характеристиками могут повлиять на выбор покупателя.

Tesla Model 3

Один из самых популярных электромобилей с задним приводом, сочетающий в себе производительность, запас хода и практичность. Водителям доступны две версии: стандартный задний привод с 245 л. и запасом хода 318 миль, а также Long Range, предлагающей 283 л.с. и до 436 миль пробега. Автомобиль демонстрирует динамический разгон, а его начальная цена делает его конкурентоспособным вариантом в своем классе. Однако минималистичный интерьер с отсутствием физических кнопок может не понравиться традиционным водителям. Хотя качество отделки улучшилось, некоторые конкуренты предлагают более комфортную езду и лучшее чувство управляемости.

Alfa Romeo Giulia

Стильный седан с задним приводом, предлагающий отличную управляемость и мощные двигатели. После обновления модель получила два бензиновых варианта: 2,0-литровый турбодвигатель на 276 л.с. и 2,9-литровый V6 Quadrifoglio на 513 л. Мощность подается плавно, а сбалансированное шасси обеспечивает острую управляемость. Giulia уступает конкурентам по качеству салона и практичности, но ее харизма компенсирует эти недостатки. Несмотря на надежность, этот автомобиль остается отличным выбором для тех, кто ценит характер и удовольствие от вождения.

BMW 2 серии

BMW 2 серии предлагает отличное сочетание заднеприводной динамики, спортивного дизайна и высококачественного интерьера. Модель оснащена цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма и 14,9-дюймовым сенсорным экраном, а материалы салона соответствуют премиальному уровню. Базовая версия 220i имеет 2,0-литровый двигатель мощностью 184 л.с., но истинное удовольствие от управления начинается с 330i или M240i, разгоняемого до 100 км/ч за 4,3 с. Автомобиль имеет просторный 390-литровый багажник, превосходя конкурентов в этом классе. Несмотря на некоторую жесткость подвески M Sport, BMW 2 серии остается одним из лучших вариантов среди спортивных купе.

Ford Mustang

Эта марка авто остается верным своей заднеприводной компоновке, что делает его привлекательным вариантом для энтузиастов. Главным преимуществом является 5,0-литровый V8 мощностью 440 л.с., разгоняющий автомобиль до 100 км/ч за 5,2 секунды. Автомобиль демонстрирует отличные возможности на автомагистрали, а механическая коробка передач обеспечивает максимальное удовольствие от вождения. Mustang хорошо держится в поворотах, хотя вес несколько ограничивает его маневренность.

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