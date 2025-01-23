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Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Елена Былим
Авто Oboz
6 минут
1,4 т.
Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Задний привод – это классика автомобильного мира, обеспечивающая отличную управляемость и динамику. Такие авто идеально подходят для водителей, ценящих спортивный стиль езды и точность в поворотах.

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Выбор модели зависит от бюджета, стиля вождения и технических характеристик. Среди лучших вариантов – как премиальные седаны, так и доступные купе, предлагающие отличное соотношение цены и качества. Эксперты назвали самые популярные заднеприводные автомобили, рассказали об их преимуществах и особенностях.

BMW 3 серии

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

BMW 3 серии седьмого поколения остается одним из самых лучших заднеприводных автомобилей на рынке. После обновления 2024 года он получил новый дизайн, современные технологии и улучшенный гибрид 330e с запасом хода 63 мили на электротяге. Несмотря на отказ от дизеля, бензиновый 320i и мощный M340i обеспечивают отличную динамику. Авто отличается точным управлением, отличной экономией горючего и высоким качеством исполнения. Однако его размеры выросли, а подвеска иногда кажется жесткой, что следует учитывать при выборе.

Mazda MX-5

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Один из доступных спортивных автомобилей с задним приводом. Она предлагает по выбору 1,5-литровый или 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью до 181 л.с., а также механическую или автоматическую коробку передач. Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает от 8,3 до 6,5 секунды в зависимости от версии. Кроме классического родстера, доступна версия RF с жесткой выдвижной крышей. Хотя на автостраде он не самый комфортный, а руль несколько легок, MX-5 остается одной из лучших моделей по соотношению цены и драйва.

Alpine A110

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Спортивное купе, сочетающее стильный ретро-дизайн с современной динамикой и задним приводом. Под капотом скрывается 1,8-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с., что в сочетании с малым весом обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Любителям еще большей мощности подойдут версии A110 S и A110 GT с 296 л.с., которые ускоряются до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Автомобиль обладает отличной управляемостью и легко проходит даже самые сложные повороты, оставаясь при этом достаточно комфортным. Недостатки – небольшой багажник, посредственный интерьер и слабая мультимедийная система, но за рулем этого шедевра вы вряд ли обратите на них внимание.

Porsche 911

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Легендарный спортивный автомобиль, остающийся эталоном среди высокопроизводительных купе. Модельный ряд предлагает широкий выбор – от базовой Carrera из 388 л.с. до хардкорного GT3 RS с 525 л.с., что разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Несмотря на увеличенный вес в последних поколениях, 911 сохраняет отличную управляемость и чувствительность благодаря инновационным технологиям и регулируемому рулевому управлению. Интерьер сочетает спортивный стиль с высокой функциональностью, делая автомобиль пригодным не только для трека, но и для повседневного использования. Главные минусы – высокая цена, громкий шум дороги и дороговизна новых версий, но все они меркнут перед непревзойденной динамикой и эмоциями за рулем.

Porsche 718

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Остается одним из самых лучших заднеприводных спортивных автомобилей, даже несмотря на свой возраст. Благодаря мощности от 295 до 394 л.с., он предлагает отличную динамику, точное управление и комфортную езду. Для тех, кто ищет максимальные впечатления, есть Cayman GT4 RS с 493 л.с., который разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Автомобиль идеально подходит для ежедневной езды, хотя двигатель не издает столь эмоционального звука, как хотелось бы. Высокая стоимость и расходы на содержание – главные недостатки.

Cupra Born

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Это один из самых лучших электромобилей с задним приводом для повседневного использования, сочетая производительность, эффективность и сбалансированную управляемость. Он предлагает мощность от 201 до 227 л. и разгон 0-100 км/ч за 6,6 секунды, а запас хода варьируется от 264 до 342 миль в зависимости от емкости батареи. Благодаря расположению сзади двигателя и равномерному распределению веса, Born демонстрирует стабильность и уверенность на дороге. Его точное управление делает езду комфортной и динамичной даже на больших скоростях. Однако слабая информационно развлекательная система и конкуренты с лучшими характеристиками могут повлиять на выбор покупателя.

Tesla Model 3

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Один из самых популярных электромобилей с задним приводом, сочетающий в себе производительность, запас хода и практичность. Водителям доступны две версии: стандартный задний привод с 245 л. и запасом хода 318 миль, а также Long Range, предлагающей 283 л.с. и до 436 миль пробега. Автомобиль демонстрирует динамический разгон, а его начальная цена делает его конкурентоспособным вариантом в своем классе. Однако минималистичный интерьер с отсутствием физических кнопок может не понравиться традиционным водителям. Хотя качество отделки улучшилось, некоторые конкуренты предлагают более комфортную езду и лучшее чувство управляемости.

Alfa Romeo Giulia

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Стильный седан с задним приводом, предлагающий отличную управляемость и мощные двигатели. После обновления модель получила два бензиновых варианта: 2,0-литровый турбодвигатель на 276 л.с. и 2,9-литровый V6 Quadrifoglio на 513 л. Мощность подается плавно, а сбалансированное шасси обеспечивает острую управляемость. Giulia уступает конкурентам по качеству салона и практичности, но ее харизма компенсирует эти недостатки. Несмотря на надежность, этот автомобиль остается отличным выбором для тех, кто ценит характер и удовольствие от вождения.

BMW 2 серии

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

BMW 2 серии предлагает отличное сочетание заднеприводной динамики, спортивного дизайна и высококачественного интерьера. Модель оснащена цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма и 14,9-дюймовым сенсорным экраном, а материалы салона соответствуют премиальному уровню. Базовая версия 220i имеет 2,0-литровый двигатель мощностью 184 л.с., но истинное удовольствие от управления начинается с 330i или M240i, разгоняемого до 100 км/ч за 4,3 с. Автомобиль имеет просторный 390-литровый багажник, превосходя конкурентов в этом классе. Несмотря на некоторую жесткость подвески M Sport, BMW 2 серии остается одним из лучших вариантов среди спортивных купе.

Ford Mustang

Лучшие авто с задним приводом: топ-10

Эта марка авто остается верным своей заднеприводной компоновке, что делает его привлекательным вариантом для энтузиастов. Главным преимуществом является 5,0-литровый V8 мощностью 440 л.с., разгоняющий автомобиль до 100 км/ч за 5,2 секунды. Автомобиль демонстрирует отличные возможности на автомагистрали, а механическая коробка передач обеспечивает максимальное удовольствие от вождения. Mustang хорошо держится в поворотах, хотя вес несколько ограничивает его маневренность.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы экспертов, от покупки которых авто нужно удержаться.

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