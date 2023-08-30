Ford откажется от производства известных доступных моделей к 2025 году

В Ford решили отказаться от производства некоторых популярных недорогих моделей. Линейку сократят к 2025 году, продолжая выбранную стратегию последних лет. Однако свободные места в модельном ряду займут новыми машинами.

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О производственных планах Ford сообщает Autoevolution. Сокращение коснется кроссоверов Ford Escape и Edge, а также фургона Transit Connect. Эти машины исчезнут из шоу-румов компании к 2025 году.

Возможно, это также касается и кроссовера Ford Kuga, который является европейским вариантом Escape. В компании не видят дальнейшей целесообразности в производстве машин с двигателями внутреннего сгорания.

Их теперь считают нерентабельными. К тому же, продажи падают. У компактных кроссоверов часть покупательского спроса отнял новый Bronco Sport, построенный на общей с Escape/Kuga платформе. А Transit Connect приходится сражаться на рынке с более крупными фургонами Ford, среди которых есть и электрический вариант.

В целом свободные с 2025 года места в модельной линейке решено занять электрокарами. На их разработку пустят средства, сэкономленные на отказе от производства нерентабельных машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

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