Проехать первым или пропустить? Хитрая задача по ПДД

Соблюдение правил дорожного движения – это свидетельство взаимного уважения и ответственности участников дорожного движения. Их незнание может создать опасные ситуации.

Самые сложные на самые опасные ситуации на дороге происходят, как правило, на перекрестках. Тest_pdr.ua поделился тестовой задачей, которая поможет вам лучше понять ПДД и чувствовать себя более уверенными за рулем.

Кто должен уступить дорогу?

А. Водитель легкового автомобиля;

Водитель легкового автомобиля; Б. Водитель грузовика.

На дороге, по которой движется грузовик, можно увидеть знак 2.1.

Он показывает, что водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

В то же время водитель легкового автомобиля видит знак 2.3, дающий право первоочередного проезда.

Поэтому у немалого количества людей вполне справедливо может возникнуть мнение, что водитель грузовика должен уступить дорогу. Но все не так-то просто.

Напомним, перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора считается регулируемым, а потому знаки приоритета не действуют.

Поскольку на изображении мы видим светофоры с дополнительной секцией, необходимо руководствоваться правилом 16.9.

16.9 При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям.

Следовательно, правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу, где нужно определить, нарушил ли водитель правила дорожного движения.

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