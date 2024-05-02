Поворот направо не всегда легок: как правильно действовать водителю. Задания по ПДД

Поворот направо – один из самых простых маневров, на первый взгляд. Однако на практике он может вызвать сложности, особенно в условиях плотного трафика или на перекрестках.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, водители должны знать и четко соблюдать правила дорожного движения. Тest_pdr.ua поделились интересной ситуацией, которая поможет вам понять, как лучше поступать в нетипичных ситуациях.

Разрешено ли водителю черного авто перестроиться в крайнюю правую полосу в последний момент, чтобы совершить поворот направо?

А. Да;

Да; Б. Нет.

Водитель черного автомобиля раньше времени не подумал о том, что ему нужно будет поворачивать направо, поэтому не занял крайнюю правую полосу. Однако на перекрестке решил изменить направление своего движения и прямо перед светофором совершил маневр.

Для того чтобы понять, нарушил ли он таким образом правила, следует обратиться к правилу 10.4.

10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Кроме того, водитель черного автомобиля пересек разметку 1.1.

Она разделяет транспортные потоки и обозначает границы полос движения в попутном направлении. Ее разрешено пересекать только для объезда недвижимого препятствия и для обгона единичных транспортных средств, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч. Во всех других случаях пересекать сплошную белую узкую линию запрещено.

Поэтому водитель черного автомобиля нарушил правила и правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу на проезд перекрестка одновременно с рельсовым транспортным средством.

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