Про самый дешевый электромобиль Audi почти все известно: каким он будет

Скоро состоится премьера самого дешевого электромобиля Audi для глобального рынка. Многое про этот автомобиль уже известно. Сообщается даже, что для модели выбрали имя.

Ожидается, что дебют состоится в 2026 году. Новый автомобиль Audi пока держат в секрете, но в сети машину показывает Carscoops с эффектной современной внешностью. Там подготовили свой вариант дизайна модели на основе шпионских снимков.

Ранее сообщалось, что модель назовут Audi Q2 e-tron. Однако теперь стало известно, что на самом деле автомобиль отправят в продажу как Audi A2 e-Tron. Новинка заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

Кузов автомобиля уже готов, однако его прятали под камуфляжем во время ходовых испытаний прототипа. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно показали в качестве предсерийной машины.

Скоро рассекретят другой автомобиль – кроссовер Audi Q4 E-Tron после модернизации. Электрокар недавно тоже отправился на дорожные испытания перед премьерой.

