Каким будет самый популярный соперник RAV4 от Hyundai

Hyundai предлагает много недорогих кроссоверов, которые по размеру напоминают Toyota RAV4. Но модель Tucson является самым популярным соперником. Производитель готовит новую машину. Уже примерно известно, какой она будет.

Новый кроссовер Hyundai Tucson 2028 модельного года вновь присоединится к доступным моделям самого популярного сегмента. В Carscoops подготовили свой вариант дизайна, основанный на шпионских снимках.

Очевидно, что новый Hyundai Tucson 5 поколения станет намного современнее, экологичнее и получит другую внешность.

Дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Ожидается, что дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Новый Hyundai Tucson 5 поколения уже выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывают под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

