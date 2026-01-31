Какой будет новая Toyota Corolla: знаменитый бюджетник показали в сети

Знаменитая бюджетная модель Toyota Corolla в новом поколении станет совсем другим автомобилем. Производитель уже намекнул, чего ожидать. В сети эту машину показали с эффектным дизайном.

Ранее седан Toyota Corolla из Японии показали в качестве концепта-предвестника. А Theottle подготовил свой взгляд на будущий серийный автомобиль. Модель Toyota Corolla 2027 года (ориентировочная дата появления) демонстрирует смелые решения. Автомобиль не похож ни на предшественника, ни на любую другую машину бренда.

Однако проработка деталей концепта говорила о том, что седан близок к производственному варианту. Очевидно, что новая Toyota Corolla 13 поколения получила более аэродинамичный облик. Это нужно для повышения энергоэффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

