Знаменитая недорогая модель VW вышла на рынок: сколько она стоит

Новый VW Passat 9 поколения уже полностью рассекречен. Это знаменитая недорогая модель для семьи, которая после модернизации вышла на рынок в том числе в Украине. Правда, автомобиль существенно подорожал.

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Детали сообщили на сайте компании. Новый Volkswagen Passat 9 поколения стал крупнее. Длина кузова равна 4917 мм (при колесной базе в 2841 мм), ширина – 1852 мм, а высота составляет 1506 мм. Объем багажника – от 690 до 1920 л.

Теперь VW Passat B9 для европейского рынка – только универсал, седан исчез из модельной линейки (такой вариант остался в Китае). Дизайн в сравнении с предшественником получился минималистичнее. Фары простой формы и крупный, но лаконичный воздухозаборник в бампере, аккуратное использование декоративных элементов.

Сзади фонари по последней моде объединились в длинную полосу, которая пересекает всю корму. Ниже – строгий бампер, а на багажной дверце установлен аккуратный спойлер.

Цена Volkswagen Passat 2025 года в Украине – от 1 669 583 грн. Это автомобиль с бензиновым двигателем мощностью 150 л.с.

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