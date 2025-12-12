Практичный бюджетник Honda показали в самом крутом виде

Новая Honda Freed 2025 года уже дебютировала как очень практичный бюджетный автомобиль. Теперь эту японскую машину показали в самом крутом виде с неожиданными изменениями.

Компания Damd постоянно разрабатывает пакеты визуальных модификаций для разных автомобилей в Японии. Модель Honda Freed в креативном тюнинг-ателье превратили в копию классических минивэнов 80х годов. Подробности стали известны Carscoops.

Автомобиль в качестве отсылки к моделям 80х годов получил измененную внешность с новыми бамперами, фарами, решеткой, колесами и схемами окраски кузова. Проект назвали Damd Freed Isolator.

В движение машину приводит 1,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Доступна и гибридная модификация с отдачей 135 л.с. Вместительный салон Honda Freed предлагает посадочные места для 5 или 6 человек в зависимости от комплектации.

Цена аксессуаров Damd для Honda Freed варьируется от 2000 до 3000 долларов в зависимости от состава комплекта.

