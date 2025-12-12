Лучшие кроссоверы и SUV 2025 года: список недорогих моделей

Эксперты назвали лучшие новые автомобили 2025 года. В список попали компактные кроссоверы и более крупные SUV. Это самые популярные машины, среди которых есть недорогие модели.

Результатами своих испытаний поделились специалисты Motor1. Эксперты проверили множество кроссоверов и внедорожников в этом году. Сегмент действительно очень популярный, поэтому рынок постоянно пополняется новинками.

Эти новые автомобили 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как лучшие варианты для покупки. Все они отличаются выдающимися способностями – каждый по-своему, поэтому найдется машина для любых задач. В список включили в том числе очень дорогие и мощные модели, но OBOZ.UA выбрал наиболее доступные SUV.

Лучшие новые кроссоверы и SUV 2025 года:

Honda Passport TrailSport;

Hyundai Palisade;

Mazda CX-50 Hybrid;

Nissan Leaf;

Subaru Outback;

Toyota 4Runner;

Toyota RAV4.

