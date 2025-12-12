Лучшие кроссоверы и SUV 2025 года: список недорогих моделей
Эксперты назвали лучшие новые автомобили 2025 года. В список попали компактные кроссоверы и более крупные SUV. Это самые популярные машины, среди которых есть недорогие модели.
Результатами своих испытаний поделились специалисты Motor1. Эксперты проверили множество кроссоверов и внедорожников в этом году. Сегмент действительно очень популярный, поэтому рынок постоянно пополняется новинками.
Эти новые автомобили 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как лучшие варианты для покупки. Все они отличаются выдающимися способностями – каждый по-своему, поэтому найдется машина для любых задач. В список включили в том числе очень дорогие и мощные модели, но OBOZ.UA выбрал наиболее доступные SUV.
Лучшие новые кроссоверы и SUV 2025 года:
- Honda Passport TrailSport;
- Hyundai Palisade;
- Mazda CX-50 Hybrid;
- Nissan Leaf;
- Subaru Outback;
- Toyota 4Runner;
- Toyota RAV4.
