Практичного недорогого соперника Toyota Camry от Mazda показали в сети

Модель Mazda 6, которая является недорогим соперником Toyota Camry, готовится к масштабной модернизации. Машина не меняла поколение более 10 лет, но, по инсайдерской информации, вскоре сильно преобразится. Универсал с интересным дизайном показали в сети.

Цифровой художник Theottle показал свой вариант Mazda 6 2025 модельного года. Автор постарался использовать стилистику новых кроссоверов Mazda с длинным капотом и элегантными формами.

Ранее новые данные в СМИ подтверждали разработку автомобиля следующего поколения на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем.

Сообщалось, что к такому решению японцев подтолкнул успех новых кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с такой же архитектурой. Новую "шестую" модель планируют сделать крупнее и роскошнее – машина превратится в четырехдверное купе с элегантным дизайном. Но модификация в кузове универсал еще не подтверждена.

Ожидается появление бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок мощностью от 200 до 345 л.с. Привод будет задним. В качестве опции могут предложить полноприводную трансмиссию.

Полностью электрический вариант, скорее всего, не появится. Зато покупателям понравится стоимость. Ожидается, что базовая цена Mazda 6 2025 года составит 30 000 долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый большой седан Kia с хорошей ценой.