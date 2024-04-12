Практичного и недорогого соперника BMW от Mazda показали официально

Новый кроссовер Mazda CX-80 2025 модельного года готовится к официальной премьере, которая состоится уже в 2024 году – 18 апреля. Это недорогой и практичный соперник BMW из новой премиальной линейки японской компании. Модель впервые показали официально.

Детали о сообщает Carscoops. Новая Mazda CX-80 – это модель, которая придет на смену большому кроссоверу Mazda CX-8 и станет флагманом компании в Европе и Японии. Чтобы соответствовать ожиданиям семейных покупателей, новинка получит практичный салон с тремя рядами кресел.

Большой кроссовер Mazda построили на платформе пятиместной Mazda CX-60, которая соперничает с BMW X3. Однако в новинке из-за удлиненного кузова (около 5 м) окажется больше места.

Дизайн CX-80 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора на заднеприводной платформе. Полный привод тоже будет.

В оснащении Mazda CX-80 появится качественная отделка, современная мультимедийная система и технологичные ассистенты. Базовый бензиновый вариант получил мощность 284 силы и 321 л.с. в случае дизельного мотора. Также покупателям предложат 328-сильный гибрид.

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